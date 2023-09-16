Aston Villa, iç sahada seriye bağladı

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Aston Villa ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 3-1'lik skorla kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Crystal Palace, 48. dakikada Odsonne Edouard'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Aston Villa, Jhon Duran'ın 88. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. 90+8. dakikada Douglas Luiz, penaltıdan takımını öne geçirdi. Leon Bailey, 90+10. dakikada maçın skorunu belirledi.
Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa formasını giyen Nicolo Zaniolo, maça ilk 11'de başladı ve 57 dakika sahada kaldı.
Evinde üst üste 10. maçını Aston Villa, puanını 9'a yükseltti. Crystal Palace ise 7 puanda kaldı.
Aston Villa, gelecek hafta Chelsea'ye konuk olacak. Crystal Palace ise Fulham'ı ağırlayacak.