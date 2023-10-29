Aston Villa, Luton Town'ı 3 golle geçti

Premier Lig'in 10. hafta maçında Aston Villa, sahasında Luton Town'ı 3-1 yendi.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada John McGinn, 49. dakikada Moussa Diaby ve 62. dakikada Thomas Lockyer (K.K) kaydetti. Konuk ekibin tek golü 83. dakikada Aston Villalı kaleci Emiliano Martinez'in ters vuruşuyla geldi.
Ev sahibi ekipte Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Nicolo Zaniolo karşılaşmaya 11'de başlarken 45 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 22 yaparak zirve takibini sürdürdü. Luton Town 5 puanda kalarak alt sıralardan kurtulamadı.
Önümüzdeki maç haftasında Aston Villa, Nottingham Forest'a konuk olacak. Luton Town ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.