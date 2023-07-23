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Spor

Aston Villa, Moussa Diaby transferini duyurdu

Premier Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Aston Villa, Moussa Diaby transferini bitirdi.

23 Temmuz 2023 Pazar 01:49 - Güncelleme:
Aston Villa, Moussa Diaby transferini duyurdu
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Bayer Leverkusen'de yıldızını parlatan 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby Aston Villa ile sözleşme imzaladı. Diaby'nin yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

50 MİLYON EURO BONSERVİS

Aston Villa'nın ise Bayer Leverkusen'e bu transfer için 50 milyon euroya ek olarak 5 milyon euro şartlara bağlı bonuslarla ödeme yapacağı belirtildi.

Moussa Diaby 2019 yılında transfer olduğu Bayer Leverkusen formasıyla 172 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmlarda 49 gol, 48 asistlik katkı sağladı.

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