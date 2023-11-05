İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2023 Pazar / 22 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aston Villa, Nottingham Forest deplasmanından çıkamadı
Spor

Aston Villa, Nottingham Forest deplasmanından çıkamadı

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Nottingham Forest deplasmanına konuk olan Aston Villa, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'ya giden Nicolo Zaniolo 45 dakika sahada kaldı.

5 Kasım 2023 Pazar 19:10 - Güncelleme:
Aston Villa, Nottingham Forest deplasmanından çıkamadı
ABONE OL

Premier Lig'in 11. hafta maçında Nottingham Forest ile Aston Villa karşı karşıya geldi. The City Ground'da oynanan maçı Nottingham Forest 2-0 kazandı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Olufisayo Aina ve 47. dakikada Orel Mangala kaydetti.

Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo, ilk yarının sonunda oyundan alındı.

Bu sonuçla birlikte 6 hafta aradan sonra galip gelen Nottingham Forest puanını 13'e yükseltti. Aston Viila 22 puanda kaldı.

Önümüzdeki lig haftasında Nottingham, West Ham deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Fulham ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.