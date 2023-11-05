Aston Villa, Nottingham Forest deplasmanından çıkamadı

Premier Lig'in 11. hafta maçında Nottingham Forest ile Aston Villa karşı karşıya geldi. The City Ground'da oynanan maçı Nottingham Forest 2-0 kazandı.
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Olufisayo Aina ve 47. dakikada Orel Mangala kaydetti.
Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo, ilk yarının sonunda oyundan alındı.
Bu sonuçla birlikte 6 hafta aradan sonra galip gelen Nottingham Forest puanını 13'e yükseltti. Aston Viila 22 puanda kaldı.
Önümüzdeki lig haftasında Nottingham, West Ham deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Fulham ile karşılaşacak.