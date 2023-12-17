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Spor

Aston Villa pes etmedi, 3 puanı aldı!

İngiltere Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Brentford ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Unai Emery'nin ekibi Aston Villa, maçta 1-0 geriye düştü daha sonra 77. ve 85. dakikada bulduğu gollerle skoru 2-1'e getirdi, maçtan 3 puanı aldı.

17 Aralık 2023 Pazar 19:32 - Güncelleme:
Aston Villa pes etmedi, 3 puanı aldı!
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Premier Lig'in 17. haftasında Thomas Frank'in ekibi Brentford ile Unai Emery'nin yönetimindeki Aston Villa karşı karşıya geldi.

G-Tech Community Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Aston Villa, ikinci yarıda bulduğu goller ile karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bilirken goller; 77. dakikada Alex Moreno ve 85. dakikada Ollie Watkins'ten geldi. Brentford'un tek golünü ise 45. dakikada Keane Lewis-Potter kaydetti.

Maçta iki takım da birer kırmızı kart görürken Brentford'da Ben Mee 71. dakikada, Aston Villa'da ise Boubacar Kamara 90+7'de oyundan atıldı.

Aston Villa'nın sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, 81. dakikada Pau Torres'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 38'e yükselten Aston Villa zirve yarışını sürdürürken, Brentford 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa evinde Sheffield United'ı ağırlarken, Brentford sahasında Wolverhampton'u konuk edecek.

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