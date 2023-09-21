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Spor

Aston Villa, Polonya'da kaybetti!

Konferans Ligi'nin favorilerinden Aston Villa, Legia Varşova deplasmanında 3-2 yenildi.

21 Eylül 2023 Perşembe 21:51 - Güncelleme:
Aston Villa, Polonya'da kaybetti!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi E Grubub 1. hafta maçında Legia Varşova ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Stadion Wojska Polskiego'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Legia Varşova 3-2'lik skorla kazandı.

Legia Varşova, 3. dakikada Wszolek'in golüyle öne geçti. Aston Villa, 6. dakikada Jhon Duran ile eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, 26. dakikada Ernest Muci ile yeniden öne geçti. İngilizler, 39. dakikada Lucas Digne ile yeniden skora dengeyi getirdi.

Legia Varşova'da Muci, 51. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve Legia Varşova'ya flaş galibiyeti getirdi.

Aston Villa'da Nicolo Zaniolo maça ilk 11'de başladı ve 67. dakikada kenara geldi.

Bu sonucun ardından Legia Varşova, gruba 3 puanla başladı. Aston Villa ise puanla tanışamadı.

Grubun ikinci haftasında Legia Varşova, AZ Alkmaar deplasmanına gidecek. Aston Villa ise sahasında Zrinjski'yi ağırlayacak.

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