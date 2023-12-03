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Spor

Aston Villa son dakikada 1 puanı aldı!

Premier Lig'de Aston Villa ve Bournemouth kozlarını paylaştı. Aston Villa'nın son dakikada bulduğu golle karşılaşma 2-2 sona erdi.

3 Aralık 2023 Pazar 19:41 - Güncelleme:
Aston Villa son dakikada 1 puanı aldı!
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İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Bournemouth ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Bournemouth, 10. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle öne geçti. Leon Bailey, 20. dakikada skora dengeyi getirdi.

Bournemouth, 52. dakikada Dominic Solanke'nin golüyle tekrar öne geçti. Aston Villa, 90+1. dakikada Ollie Watkins'in golüyle eşitliği sağladı.

Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, maça ilk 11'de başladı. 43. dakikada sarı kart gören Zaniolo, devrede oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Aston Villa 29, Bournemouth ise 13 puana yükseldi.

Aston Villa, gelecek hafta Manchester City'i ağırlayacak. Bournemouth ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.

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