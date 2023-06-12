Aston Villa'da gündem Monchi

Aston Villa Sportif Direktörlük görevi için Sevilla'da görev yapan Monchi'yi göreve getirmek istiyor.

Yeni bir yapılanmaya giden İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Sportif direktörlük görevi için Sevilla'da görev yapan İspanyol teknik adam Monchi için devreye girdi.

İngiliz basınından SkySports'un haberine göre Premier Lig ekibi Aston Villa, İspanyol teknik adam Monchi için teklifte bulundu.

İngiliz ekibi Aston Villa'nın tecrübeli teknik adamı göreve getirmeye çok yakın olduğu iddia edildi.

Uzun yıllardır Sevilla'da Sportif Direktör olarak görev alan Monchi, daha önce Roma'da da çalışmıştı.