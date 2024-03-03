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Spor

Aston Villa'da iki isim için sürpriz ayrılık kararı!

Unai Emery yönetiminde başarılı bir yıl geçiren Aston Villa gelecek sezon için iki ismi satış listesine koydu. Londra ekibi, Finansal Fair-Play'den kurtulmak için yıldız oyuncuları Douglas Luiz ve Jacob Ramsey'e gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

3 Mart 2024 Pazar 14:21 - Güncelleme:
Aston Villa'da iki isim için sürpriz ayrılık kararı!
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Sezon başında yaptığı transferlerle iyi performans gösteren ve Premier Lig'de 4. sırada yer alan Aston Villa, 2 yıldız ismini satmaya hazırlanıyor.

FAIR-PLAY SIKINTISI YAŞANIYOR

The Mail'de yer alan habere göre Aston Villa hem Premier Lig geliri hem de Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek gelire rağmen Finansal Fair-Play'den kurtulamayacak.

Haberin detaylarında Aston Villa'nın ceza yememek için Newcastle United'ın ve Arsenal'in takibinde olan Jacob Ramsey ve Douglas Luiz'e gelebilecek güzel teklifleri değerlendireceği ve satmaya sıcak baktığı söylendi.

Ayrıca Aston Villa'nın bu 2 yıldız oyuncudan yaklaşık olarak 150 milyon euroluk bir gelir beklediği de söylendi.

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