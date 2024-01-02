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Spor

Aston Villa'dan Nicolo Zaniolo kararı

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

2 Ocak 2024 Salı 10:05 - Güncelleme:
Aston Villa'dan Nicolo Zaniolo kararı
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İngiltere kariyerine istediği gibi bir başlangıç yapamayan ancak son haftalarda attığı kritik gollerle Aston Villa'ya hayat veren Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a geri dönme ihtimali giderek zayıflıyor.

İngiliz kulübü, 24 yaşındaki İtalyan yıldızın bonservisini almaya karar verdi. Oyuncunun satın alma opsiyonuna da sahip olan Premier Lig devi, kiralama kontratının şartlarına bağlı olarak Galatasaray'a önemli bir bonservis bedeli ödeyebilir.

Aston Villa'da bu sezon 21 maçta süre bulan Zaniolo, 2 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray, Zaniolo'nun Aston Villa'ya transferinde KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

Ayrıca, Aston Villa FC 'ye futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının yüzde 10'u şirketimize ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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