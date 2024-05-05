İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2024 Pazar / 27 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aston Villa'nın gözü Beşiktaş'ın yıldızında
Spor

Aston Villa'nın gözü Beşiktaş'ın yıldızında

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Ernest Muçi için İngiliz ekibi Aston Villa teklif yapmaya hazırlanıyor.

Takvim5 Mayıs 2024 Pazar 17:45 - Güncelleme:
Aston Villa'nın gözü Beşiktaş'ın yıldızında
ABONE OL

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son gününde Legia Varşova'dan 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ernest Muçi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

YENİDEN TAKİBE ALDILAR

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, Polonya ekibinde oynarken de transfer etmeye çalıştığı 22 yaşındaki oyuncuyu tekrardan takibe aldığı ve sezon sonunda siyah beyazlılara resmi teklifte bulunabileceği öğrenildi.

İngiliz ekibinin İspanyol çalıştırıcısı Unai Emery'nin de Arnavut yıldızın transferine onay verdiği belirtiliyor.

13 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 resmi maça çıkan Ernest Muçi bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.