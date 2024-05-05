Aston Villa'nın gözü Beşiktaş'ın yıldızında

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son gününde Legia Varşova'dan 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ernest Muçi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

YENİDEN TAKİBE ALDILAR

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, Polonya ekibinde oynarken de transfer etmeye çalıştığı 22 yaşındaki oyuncuyu tekrardan takibe aldığı ve sezon sonunda siyah beyazlılara resmi teklifte bulunabileceği öğrenildi.

İngiliz ekibinin İspanyol çalıştırıcısı Unai Emery'nin de Arnavut yıldızın transferine onay verdiği belirtiliyor.

13 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 resmi maça çıkan Ernest Muçi bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.