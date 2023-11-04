Beşiktaş, Yakup Arda ile sözleşme uzatırken, bir diğer genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İddiaya göre, Aston Villa Sportif Direktörü Monchi, Kartal'ın 18 yaşındaki yıldızı için devre arasında teklif yapacak.

ÖNCEDEN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Monchi'nin, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Semih için Beşiktaş ile görüştüğü iddia edildi. O dönem genç oyuncunun şartları sorulurken, yönetim ise genç futbolcudan uzun yıllar boyunca faydalanmak istediğini bildirdi. Semih'in satışına onay çıkmayınca transfer bir süre rafa kalktı.

Özellikle söz konusu dönem içerisinde Şenol Güneş'in teknik ekibinde yer alan Burak Yılmaz, her fırsatta Semih'ten övgüyle bahsetti.

KİRALIK GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Semih Kılıçsoy da uzun süre siyah beyazlı formayı giymek istediğini söylerken, gelişimi için kiralık gitmeye sıcak bakacağını belirtti. Ancak Monchi'nin, yine bu transferde ısrarcı olacağı ve şartları sonuna kadar zorlayacağı aktarıldı.

İspanyol futbol adamının, kendi scout ekibine genç oyuncuyu sürekli izlettirdiği ve rapor tutturduğu da gelen haberler arasında yer aldı. Kara Kartal, 18 yaşındaki oyuncuyu elinde tutsa da Aston Villa cephesinin yeni bir teklif yapacağı iddia edildi.