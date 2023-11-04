İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2023 Cumartesi / 21 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aston Villa'nın hedefi Beşiktaş'ın genç yıldızı! Semih Kılıçsoy için geliyorlar
Spor

Aston Villa'nın hedefi Beşiktaş'ın genç yıldızı! Semih Kılıçsoy için geliyorlar

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için Premier Lig ekibi Aston Villa yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Oyuncu için daha öncede görüşme yapan İngiliz ekibi transferi bitirmek için oldukça ısrarcı. İşte detaylar...

Sabah4 Kasım 2023 Cumartesi 10:21 - Güncelleme:
Aston Villa'nın hedefi Beşiktaş'ın genç yıldızı! Semih Kılıçsoy için geliyorlar
ABONE OL

Beşiktaş, Yakup Arda ile sözleşme uzatırken, bir diğer genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İddiaya göre, Aston Villa Sportif Direktörü Monchi, Kartal'ın 18 yaşındaki yıldızı için devre arasında teklif yapacak.

ÖNCEDEN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Monchi'nin, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Semih için Beşiktaş ile görüştüğü iddia edildi. O dönem genç oyuncunun şartları sorulurken, yönetim ise genç futbolcudan uzun yıllar boyunca faydalanmak istediğini bildirdi. Semih'in satışına onay çıkmayınca transfer bir süre rafa kalktı.

Özellikle söz konusu dönem içerisinde Şenol Güneş'in teknik ekibinde yer alan Burak Yılmaz, her fırsatta Semih'ten övgüyle bahsetti.

KİRALIK GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Semih Kılıçsoy da uzun süre siyah beyazlı formayı giymek istediğini söylerken, gelişimi için kiralık gitmeye sıcak bakacağını belirtti. Ancak Monchi'nin, yine bu transferde ısrarcı olacağı ve şartları sonuna kadar zorlayacağı aktarıldı.

İspanyol futbol adamının, kendi scout ekibine genç oyuncuyu sürekli izlettirdiği ve rapor tutturduğu da gelen haberler arasında yer aldı. Kara Kartal, 18 yaşındaki oyuncuyu elinde tutsa da Aston Villa cephesinin yeni bir teklif yapacağı iddia edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.