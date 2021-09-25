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Spor

Asuman Ayhan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda ikinci oldu

Finlandiya'da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Asuman Ayhan, Avrupa ikincisi oldu.

AA25 Eylül 2021 Cumartesi 00:51 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 00:51
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Finlandiya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Asuman Ayhan, Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rovaniemi kentindeki şampiyonanın ilk gününde kadınlar 45 kiloda Asuman, koparmada 63 kiloyla gümüş, silkmede 80 kiloyla altın ve toplam 143 kiloluk derecesiyle Avrupa ikinciliğini elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, madalya alan sporcu ile kulübünü tebrik ederek, "Türk halteri her zamanki gibi ülkesini gururlandırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın ilk gününde milliler, 1 altın, 2 gümüş olmak üzere 3 madalyaya ulaştı.

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