İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2023 Cuma / 6 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9895
  • EURO
    29,69
  • ALTIN
    1782.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

ASVEL'de TJ. Parker dönemi sona erdi

THY EuroLeague takımlarından LDLC ASVEL'de başantrenör TJ. Parker ile yolların ayrıldığı açıklandı.

AA20 Ekim 2023 Cuma 22:13 - Güncelleme:
ASVEL'de TJ. Parker dönemi sona erdi
ABONE OL

Basketbol THY Avrupa Ligi takımlarından LDLC ASVEL'de başantrenör T.J. Parker ile yollar ayrıldı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 2020 Haziran'dan bu yana Fransa temsilcisinin başantrenörlüğünü üstlenen Parker ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü bir başlangıç yapan LDLC ASVEL, oynadığı ilk 4 maçta sahadan mağlup ayrıldı.

T.J. Parker, abisi Tony Parker'ın başkanlığını yaptığı LDLC ASVEL'in başantrenörü olarak 2 kez Fransa Ligi, bir defa da Fransa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.