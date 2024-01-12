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Spor

Asya Kupası başladı!

AFC Asya Kupası, Katar-Lübnan maçı ile başladı. Turnuvaya Katar ev sahipliği yapıyor.

AA12 Ocak 2024 Cuma 22:07 - Güncelleme:
Asya Kupası başladı!
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Asya kıtasının en prestijli futbol turnuvası AFC Asya Kupası, Katar'da başladı.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun açılış maçında ev sahibi Katar, Lübnan'ı 3-0 mağlup etti.

Lusail Stadı'nda oynanan müsabakada Katar'ın gollerini Akram Afif (2) ve Almoez Ali kaydetti.

Daha önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, Çin'in Kovid-19 salgını nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alındı ve 2024'e ertelendi.

Turnuvada grup müsabakaları 12-25 Ocak, son 16 turu 28-31 Ocak, çeyrek finaller 2-3 Şubat, yarı finaller ise 6-7 Şubat'ta oynanacak. 2023 Asya Kupası'nın 10 Şubat'taki final maçı, Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadı'nda yapılacak.

Katar, Asya Kupası'ndan elde edilecek bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlayacak.

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