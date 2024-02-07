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Spor

Asya Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Katar, Asya Kupası yarı finalinde İran'ı 3-2 mağlup ederek finalde Ürdün'ün rakibi oldu.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 20:50 - Güncelleme:
Asya Kupası'nda finalin adı belli oldu!
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Asya Kupası'nda İran'ı 3-2 yenen Katar, finalde Ürdün'ün rakibi oldu.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun yarı final maçında İran ile ev sahibi Katar, Al Thumama Stadı'nda karşılaştı.

Katar, 17. dakikada Jassem Gaber, 43. dakikada Akram Afif ve 82. dakikada Almoez Ali'nin attığı gollerle 3-2'lik galibiyete ulaştı. İran'ın gollerini 4. dakikada Sardar Azmoun ve 51. dakikada Alireza Jahanbakhsh kaydetti.

Ürdün ile Katar arasındaki final maçı, 10 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de Lusail Stadı'nda yapılacak.

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