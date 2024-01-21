Asya Kupası'nda heyecan iki karşılaşmayla sürdü

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi.
Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun 10. gününde, F Grubu'nun 2. maçları oynandı.
Kırgızistan'ı Muhammed Kanoo ve Faisal Al-Ghamdi'nin golleriyle 2-0 yenen Suudi Arabistan, 6 puana ulaştı ve son 16 turuna çıkmayı garantiledi.
Grubun diğer mücadelesinde Umman ile Tayland golsüz berabere kaldı.
F Grubu'nda Tayland, 4 puanla ikinci sırada, Umman 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Puansız Kırgızistan ise son sırada bulunuyor.