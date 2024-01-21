İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2024 Pazar / 11 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Asya Kupası'nda heyecan iki karşılaşmayla sürdü
Spor

Asya Kupası'nda heyecan iki karşılaşmayla sürdü

Katar ev sahipliğinde düzenlenen Asya Kupası'nda heyecan bugün oynanan iki karşılaşmayla devam etti. F Grubu mücadelelerinde Suudi Arabistan, Kırgızistan'ı 2-0'lık skorla geçerken, Umman ve Tayland golsüz berabere kaldı.

AA21 Ocak 2024 Pazar 23:29 - Güncelleme:
Asya Kupası'nda heyecan iki karşılaşmayla sürdü
ABONE OL

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun 10. gününde, F Grubu'nun 2. maçları oynandı.

Kırgızistan'ı Muhammed Kanoo ve Faisal Al-Ghamdi'nin golleriyle 2-0 yenen Suudi Arabistan, 6 puana ulaştı ve son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Grubun diğer mücadelesinde Umman ile Tayland golsüz berabere kaldı.

F Grubu'nda Tayland, 4 puanla ikinci sırada, Umman 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Puansız Kırgızistan ise son sırada bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.