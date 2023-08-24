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Spor

Asya'nın bir numaralı kupasında kura heyecanı!

Dünyanın en önemli spor organizsyonlarından biri olan Asya Şampiyonlar Ligi ve AFC Cup'ta kuralar çekildi.

IHA24 Ağustos 2023 Perşembe 15:22 - Güncelleme:
Asya'nın bir numaralı kupasında kura heyecanı!
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Dünyaca ünlü birçok futbolcunun ter dökeceği Asya Şampiyonlar Ligi ve AFC Cup organizasyonlarında kuralar çekildi.

Dünya futbolunun birçok önemli futbolcusunun içinde yer aldığı Asya Şampiyonlar Ligi ve AFC Cup kuraları çekildi. Kadrosunda Ronaldo, Mane, Talisca, Brozovic gibi önemli oyuncuları olan Al-Nassr, İran Ligi şampiyonu Persepolis, Katar Yıldızlar Ligi'nin son şampiyonu Al Duhail ve Istiklol takımlarının bulunduğu E Grubu'nda yer aldı.

Eski Fenerbahçeli Jorge Jesus'un çalıştırdığı, Neymar, Mitrovic, Milinkovic-Savic gibi futbolculardan oluşan kadrosuyla Al-Hilal ise D Grubu'nda yer aldı. Benzema, Kante, Fabinho gibi önemli isimleri bulunduran Al-Ittihad ise C grubunda yer aldı.

18 Eylül'de başlayacak olan 2023-2024 sezonunda Asya'nın 2 numaralı kupası AFC Cup ve birçok önemli yıldızın yer aldığı Asya Şampiyonlar Ligi maçları D-Smart ve D-Smart GO'da ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şu şekilde oluştu:

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Batı Grubu:

A Grubu: Pakhtakor, Al Fayha, Ahal, Al Ain

B Grubu: Al Sadd, Nasaf, Al Faisaly, Sharjah

C Grubu: Al İttihad, Sepahan, Air Force Club, AGMK FC

D Grubu: Al Hilal SFC, Mazandaran, Mumbai City, Navbahor

E Grubu: Persepolis, Al Duhail, Istıklol, Al Nassr

Doğu Grubu:

F Grubu: Jeonbuk Hyundai, Bangkok United, Lion City, Kitchee

G Grubu: Yokohama Marinos, Shandong Taishan, Kaya FC, Incheon United

H Grubu: Buriram United, Ventforet Kofu, Melbourne City, Zhejiang

I Grubu: Ulsan Hyundai, Kawasaki Frontale, Johor Darul, Pathum United

J Grubu: Wuhan Three, Pohang Steelers, Hanoi, Urawa Red Diamonds

Asya'nın 2 numaralı kupası AFC Cup'ta ise, gruplar şöyle oluştu:

Batı Grubu:

A Grubu: Al Ahed, Al Fotuwa, Jabal Al Mukaber, Al Nahda

B Grubu: Al Wehdat, Kuwait SC, Al Kahrabaa, Al Ittihad Ahli of Aleppo

C Grubu: Al Zawraa, Al Riffa, Nejmeh SC, Al Arabi

Asya Grubu:

F Grubu: Dynamic Herb Cebu, Macarthur, Shan United, Phnom Penh Crown

G Grubu: Terengganu, Bali United, Stallion Laguna, Central Coast Mariners

H Grubu: Haiphong, Hougang United, Sabah, PSM Makassar

Güney, Merkez ve Doğu Grupları:

D Grubu: Odisha FC, Bashundara Kings, Maziya Sports & Rec, Mohun Bagan

E Grubu: FC Ravshan, Altyn Asyr, Abdysn-Ata, FC Merw

I Grubu: CPK, Tainan City, FC Ulaanbaatar, Taichung Futuro

  • Asya Şampiyonlar Ligi
  • AFC Cup
  • kura çekimi

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