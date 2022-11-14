İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2022 Pazartesi / 20 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6089
  • EURO
    19,2422
  • ALTIN
    1058.69
  • BIST100
    4570.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atalanta istedi, Merih Demiral kadrodan çıkarıldı!
Spor

Atalanta istedi, Merih Demiral kadrodan çıkarıldı!

İtalya Seri A'nın önemli takımlarından Atalanta forması giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral, Atalanta yönetiminin talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

AA14 Kasım 2022 Pazartesi 16:06 - Güncelleme:
Atalanta istedi, Merih Demiral kadrodan çıkarıldı!
ABONE OL

Milli futbolcu Merih Demiral'ın kulübü Atalanta'nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıklandı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İtalya'nın Atalanta ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın ek 1. bölümünün 1. maddesinin 6. bendi uyarınca, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Atalanta forması ile 13 maça çıkan Merih Demiral takımının skor yüküne 1 gol ile katkıda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.