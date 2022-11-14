Atalanta istedi, Merih Demiral kadrodan çıkarıldı!

Milli futbolcu Merih Demiral'ın kulübü Atalanta'nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıklandı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İtalya'nın Atalanta ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın ek 1. bölümünün 1. maddesinin 6. bendi uyarınca, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Atalanta forması ile 13 maça çıkan Merih Demiral takımının skor yüküne 1 gol ile katkıda bulundu.