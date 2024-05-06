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Spor

Atalanta seriyi 3'e çıkardı!

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Atalanta, deplasmanda Salernitana'yı 3-1 mağlup etti.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 21:10 - Güncelleme:
Atalanta seriyi 3'e çıkardı!
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İtalya Serie A 35. hafta karşılaşmasında Atalanta, Salernitana deplasmanına konuk oldu. Arechi'deki maçı Atalanta 2-1'lik skorla kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Gianluca Scamacca ve 63. dakikada Teun Koopmeiners attı. Salernitana'nın tek golü 18. dakikada Loum Tchaouna'dan geldi.

Atalanta, bu galibiyetle birlikte ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve puanını 60'a yükseltti. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Salernitana 15 puanda kaldı.

Atalanta, ligin bir sonraki haftasında sahasında Roma'yı ağırlayacak. Gian Piero Gasperini'nin ekibi, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında ise perşembe günü sahasında Marsilya'yı ağırlayacak. Salernitana, İtalya Ligi'nin bir sonraki haftasında Juventus ile deplasmanda karşılaşacak.

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