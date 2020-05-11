İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0727
  • EURO
    7,6628
  • ALTIN
    388.278
  • BIST100
    98230.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atalantalı futbolcu Andrea Rinaldi, hayatını kaybetti
Spor

Atalantalı futbolcu Andrea Rinaldi, hayatını kaybetti

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) kulüplerinden Atalanta'nın oyuncusu 19 yaşındaki Andrea Rinaldi, geçirdiği beyin anevrizması sonrası hayatını kaybetti.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:41 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:41
ABONE OL

Oyuncunun kiralık olarak forma giydiği Legnano Kulübü, 3 gün önce beyin anevrizması geçiren genç oyuncunun bu sabah vefat ettiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen başkan Giovanni Munafo, "Herkes için örnek olan olağanüstü bir çocuk. Oyuncunun ailesine kulübüm adına en derin taziyelerimi sunuyorum. Andrea'yı her zaman sahada taraftarı için mücadele eden bir savaşçı olarak hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Atalanta'nın altyapısından yetişen Rinaldi, Legnano'dan önce Imolese ve Mezzolara ekiplerinde kiralık olarak forma giymişti.

65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıktı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.