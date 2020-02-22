''Atamazsan böyle oluyor''

22 Şubat 2020 Cumartesi22:46 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 22:46

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"İNANILMAZLARI KAÇIRDIK"

Sergen Yalçın açıklamasında, "Oyuncuların performansından çok memnunum, kazanmak için her şeyi yaptılar. Böyle maçlarda küçük ayrıntılar... Rakibin hiç kaleye gelmediği maçta 1-0 mağlupken, 2-1 iken birçok pozisyona giriyoruz, atacaksın, kazanmak için atacaksın, maçı bitireceksin. İnanılmaz pozisyonlar harcadık." dedi.

"UFAK TEFEK SIKINTILAR VAR"

Siyah beyazlı çalıştırıcı ayrıca, "Ligi nerede bitirebiliyorsak, orada bitirmeye çalışacağız. Bugün de kazanmak istiyorduk, oyuncular da gösterdiler, tamamen bizim kontrolümüzde olan bir oyun, çok rahat kazanabileceğimiz bir müsabakaydı. Ufak tefek problemlerimiz var, bunu şu anda çözemiyoruz. Sezonu bitirip, yeni sezonda yeni yapılanma dönemi, kafamızda bir şeyler var. Her şeyi konuşmak için erken." ifadelerini kullandı