Atanı da iyi tutanı da iyi

FUTBOLDA başarı için atan kadar tutan da büyük önem taşıyor. Süper Lig’de geride kalan 14 haftalık bölümde iyi bir grafik ortaya koyan Trabzonspor, bu konuda rakiplerini geride bıraktı. Bordo-Mavililer’de atan olarak Alexander Sörloth ön plana çıktı. 23 yaşındaki Norveçli forvet, geride kalan 14 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 4 de asist yaptı.

Sörloth krallık yarışında Cisse Jahovic ve Muriç’le zirveyi paylaşıyor. Trabzon’un kalecisi Uğurcan Çakır da 14 maçın 13’ünde görev yaparken, yakaladığı yüzde 77 kurtarış oranı ile takımının başarısında önemli pay sahibi oldu. Uğurcan başarılı performansı ile Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarına girdi.