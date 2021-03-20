Ateş hattında kritik maç! Denizlispor - Başakşehir

AA 20 Mart 2021 Cumartesi 11:16 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 11:16

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Ligde 31. haftaya 24 puan ve averajla 20. sırada giren Denizlispor, iç sahada yenilmediği son 4 maçta 10 puan topladı. Yeşil-siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Özer Özdemir ile sarı kart cezalıları Mustafa Yumlu ile Kubilay Aktaş yarın forma giyemeyecek.

Son 12 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunan Başakşehir de haftaya 29 puan ve averajla 18. sırada düşme hattında girdi.

Süper Lig'de 10. kez birbirlerine rakip olacak iki ekipten şimdiye kadar oynanan müsabakalarda Denizlispor'un 3, Başakşehir'in 4 galibiyeti bulunurken, 2 müsabakada eşitlik bozulmadı. Ligin ilk devresindeki karşılaşmada yeşil-siyahlılar, 3-0 geriye düşmüş, 62, 90+2 ve 90+4'te bulduğu gollerle skoru 3-3'e getirerek, 1 puan çıkarmayı başarmıştı.