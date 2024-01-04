Athletic Bilbao, Sevilla'yı deplasmanda üzdü!

La Liga 19. hafta maçında Athletic Bilbao, deplasmanda Sevilla ile karşılaştı.

Estadio Pizjuan'da oynanan maçı Bilbao 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Mikel Vesga ve 76. dakikada Aitor Paredes kaydetti.

Sevilla'da Galatasaray'dan transfer edilen Marcao, maçın 80. dakikasında Pedrosa'nın yerine oyuna dahil oldu.

Alınan bu sonuçla Bilbao puanını 38'e çıkardı ve ligde maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı. Sevilla ise 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sevilla, Alaves'i ağırlayacak. Bilbao ise Real Sociedad'ı konuk edecek.