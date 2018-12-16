Atiba: Dorukhan görev aldığından beri iyi işler yapıyor
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta ağları sarsan Mustafa Pektemek ve Atiba'nın sözleri...
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta 90+6. dakikada attığı golle beraberliği getiren Mustafa Pektemek, karşılaşmanın ardından konuştu.
Puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Pektemek, "2-0 geriye düştük, 2-0'dan sonra maçı 2-2'ye getirmemiz, bizim için teselli. Kendi sahamızda puan kaybı yaşadığımız için üzgünüz. İlk yarıdaki son maçı kazanıp, 2. yarıda da iyi oynayıp ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz" dedi.
"Pektemek, gol demek" sözünü tekrar ne zaman tribünlere söyleteceği sorulan golcü isim, "İnşallah tekrar o sözü söyletirim. Sahaya çıktığımda tek amacım gol atmak değil. Mücadele ediyorum, emek veriyorum. Ara sıra nasip oluyor, inşallah daha çok gol atarım. Ne kadar gol atarsak, öz güvenimiz de o kadar yerine geliyor. Çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.
ATİBA'NIN AÇIKLAMALARI
Karşılaşmayı değerlendiren Atiba Hutchinosn, "İki takım için de önemli maçtı. İki takım da galibiyet için elinden geleni yaptı. Trabzonspor buraya iyi bir form yakalayarak geldi. Biz de geçen hafta puan kaybettik ve sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde elendik, moral bozukluğu yaşadık. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarı oyundan düşmedik, yardımlaştık ve 2-2'lik bir skor ortaya çıktı. Bence adil bir skor." dedi.
Dorukhan Toköz ile mi, yoksa Gary Medel ile mi oynamaktan keyif alıyorsun?" sorusunu yanıtlayan Atiba Hutchinson, "Avrupa Ligi'nde oynamadığım için şans bekledim ve elimden geleni yaptım. Tüm takım arkadaşlarımla oynamaktan memnunum. Her oyuncun farklı karakteri var. Dorukhan'ın potansiyeli çok yüksek. Önünde çok önemli bir gelecek var. Görev aldığından beri iyi işler yapıyor. İki yönlü iyi işler yapıyor. Çok iyi yerlere gelecektir." diye konuştu.
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