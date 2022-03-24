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Spor

Atiba'dan Larin için veda gibi açıklama!

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, vatandaşı Cyle Larin'in siyah beyazlı takımla sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, 'O Beşiktaş'ı, Beşiktaş da onu seviyor ama bu devam etmek için her zaman yeterli değildir' ifadelerini kullandı.

Fotomaç24 Mart 2022 Perşembe 09:20 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 09:20
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Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, takımdaki durumu belirsizliğini koruyan Cyle Larin ile ilgili konuştu.

Beşiktaş'ın ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson Kanada milli takım kampında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli krampon bu sezon işlerin hesapladıkları gibi gitmediğini belirtti.

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Atiba "Çok iyi başladığımız bir sezondu ancak önce sakatlıklar ardından şanssızlıklar nedeniyle motivasyonumuz düştü. Toparladığımız zamanlarda da arkasını getiremedik. Kayıp bir sezon oldu" ifadelerini kullandı. 1 sezon daha forma giymek istediğini Kanada basınına da açıklayan kaptan, "Kendimi iyi hissediyorum. Bu gücü buluyorum" şeklinde konuştu.

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"KENDİSİ KARAR VERECEK"

Atiba futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş'ta farklı bir görevde bulunabileceğini de sözlerine ekledi. Siyah-beyazlı futbolcu son olarak Larin'in takımdaki durumu için "Buna kendisi karar verecek. O Beşiktaş'ı, Beşiktaş da onu seviyor ama bu devam etmek için her zaman yeterli değildir" dedi.

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ÜÇÜ DE ÇOK YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Atiba takımdaki genç yeteneklere de dikkat çekti. 39 yaşındaki oyuncu; Ersin, Rıdvan ve Emirhan için methiye dizdi. Atiba "Ersin ve Rıdvan gelecekte Avrupa'da büyük işler yapacak kalitede. Emirhan da büyük bir yetenek ve sadece 17 yaşında. Umarım bunu devam ettirebilirler" ifadelerini kullandı.

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