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Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, salonda gerçekleşen CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Yağmur altında devam eden antrenman, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. İdmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Selim Ay, Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Fallou Diagne ve Deni Milosevic katılmazken, Paolo Hurtado performans antrenörü ve fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

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