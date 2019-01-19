Atiker Konyaspor deplasmanda B.B. Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Atiker Konyaspor, Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Atiker Konyaspor'un mücadeledeki gollerini 45. dakikada Ömer Ali Şahiner, 57. dakikada Volkan Fındıklı kaydetti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golünü ise 59. dakikada Taylan Antalyalı attı.

Bu galibiyetin ardından Atiker Konyaspor, Süper Lig'de puanını 28'e çıkarırken, BB. Erzurumspor ise 16 puanda kaldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

(Sporx)