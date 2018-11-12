Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı
Atiker Konyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı.
Yeşil-beyazlı ekipte yönetim ile teknik direktör Rıza Çalımbay arasında yaşanan görüşme sonucunda ayrılık kararı çıktı.
Konyaspor'da ilk düşünülen ismin Aykut Kocaman'ın görevi kabul etmemesi durumunda Kemal Özdeş'in göreve getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
KONYASPOR'UN BİR SONRAKİ MAÇI GALATASARAY İLE
Yeşil beyazlılar, son maçında MKE Ankaragücü'nü evinde 2-0 mağlup etmiş ve 17 puanla 9. sıraya yükselmişti.
Atiker Konyaspor, bir sonraki maçını milli aradan sonra 23 Kasım Cuma günü Galatasaray'a karşı oynayacak.
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