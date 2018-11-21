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Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü Galatasaray'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen Selim Ay ve Paolo Hurtado dışında tüm oyuncular kaltıldı.

Koşu ve çabukluk hareketleri ile başlayan idman, 5'e 3 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, top kapma oyununun ardından taktik çalışmayla sona erdi.

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