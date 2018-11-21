Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen Selim Ay ve Paolo Hurtado dışında tüm oyuncular kaltıldı.

Koşu ve çabukluk hareketleri ile başlayan idman, 5'e 3 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, top kapma oyununun ardından taktik çalışmayla sona erdi.