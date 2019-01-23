Atiker Konyaspor’da Jonsson sakatlandı

Atiker Konyaspor sakatlık geçiren futbolcuları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Futbolcumuz Jonnson'un bugün çekilen MR'ında sol alt adalede ikinci derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuz yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacaktır. Diğer taraftan Hadziahmetovic'in MR'ı temiz çıkmıştır. Futbolcumuz takımla birlikte çalışmalarına devam edebilecektir” denildi. (İHA)