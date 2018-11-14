Atiker Konyaspor'dan A Milli Takım için özel klip

UEFA Uluslar B ligi 2'nci grupta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, cumartesi günü Konya'da Büyükşehir Belediye Stadı'nda İsveç ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise A Milli Takımın, kente gelmesiyle ilgili 'Buyursunlar gelsinler' temalı bir klip hazırladı. Klipte senaryo gereği A Milli Futbol Takımı'nın, Konya'ya geleceğini duyan şehrin farklı noktalarındaki kişilerin 'Buyursunlar gelsinler' şeklinde cevap verdiği anlar yer aldı. Şehrin önemli yerlerinin de görsel olarak sunulduğu klip Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'un da milli takım için 'Buyursunlar gelsinler başımızın üstünde yerleri var' cevabıyla sona eriyor.

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