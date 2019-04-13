Atiker Konyaspor'un galibiyet özlemi 9 maça çıktı

Spor Toto Süper Ligi'nin 28. haftasında Atiker Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Haftalardır galibiyete hasret kalan Konyaspor, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve kazanamama serisi 9 maça çıktı.

Atiker Konyaspor'un golünü 22. dakikada Ömer Şahiner atarken Demir Grup Sivasspor'un golü, 39. dakikada Diabate'den geldi.

Bu sonucun ardından Konyaspor, 36 puanla 9. sırada kaldı. 3 maçtır kazanamayan Sivasspor ise 35 puanla 11. sırada kendisine yer buldu.

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.