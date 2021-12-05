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Spor

Atilla Szalai: Böyle devam etmemiz gerekiyor

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Atilla Szalai, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

5 Aralık 2021 Pazar 21:29 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 21:29
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Fenerbahçeli Attila Szalai, iki asist yaptığı Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Attila Szalai "Takım olarak iyi performans sergiledik. Bu en önemlisiydi. Bu performanstan ötürü gurur duyabiliriz. Hem hücumda hem savunmada iyi işler yaptık. İyi sonuç aldık. İyi takım ruhu, iyi mantalite ortaya koydu. Böyle devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Attila Szalai ayrıca "Hocamızın bizlerden istediği şey, daha ofansif bir şekilde takıma katkı sağlamaktı. Doğru anda bindirmeler gerçekleştik. Hocamızın istediği şeydi bu. Sadece benim tarafımda değil, Marcel'in tarafında da işler istediğimiz gibi ilerledi. Yapmak istediğimiz şeyleri yapabildik." ifadelerini kullandı.

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