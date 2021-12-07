Attila Szalai resmen açıkladı! ''Menajerim söyledi ama...''

star.com.tr 7 Aralık 2021 Salı 22:48 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 23:04

Fenerbahçe'de defans oyuncusu Attila Szalai, transfer iddiaları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hakkında çok fazla söylenti olduğunu belirten Attila Szalai, ben buradayım ve hedeflerimiz için savaşıyorum." ifadelerini kullandı. Szalai'nin adı geçtiğimiz günlerde Chelsea ile anılmıştı.

ATTILA SZALAI: BEN BURDAYIM

Attila Szalai, sosyal medya hesabından transfer iddiaları hakkında paylaşımda bulundu. Szalai, "Sevgili Fenerbahçe Ailesi! Hakkımda çok fazla söylenti var. Menajerim üst düzey takımlardan teklifler olduğunu söyledi ama ben buradayım ve hedeflerimiz için savaşıyorum." ifadelerini kullandı.

ROSSI: ATTILA SZALAI CHELSEA'YE TRANSFER OLACAK

İtalyan basınına konuşan Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi, "Takımınızda Serie A'ya uygun bir futbolcu var mı?" sorusu üzerine "Tek bir oyuncu söylemek zor ama şu anda Fenerbahçe'de oynayan Attila Szalai'yi çok iyi görüyorum ancak zannedersem Chelsea'ye transfer olacak." diyerek cevap vermişti.

FENERBAHÇE YALANLAMIŞTI

Attila Szalai hakkında sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

