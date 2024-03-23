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Spor

Atilla Szalai: Türkiye bizi fazlasıyla zorladı

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Macaristan'ın başarılı stoperi Attila Szalai, A Milli Takım'ın 1-0 mağlup olduğu hazırlık maçı sonrası konuştu. Szalai, 'Bugün Türkiye bizi fazlasıyla zorladı. Ceza sahamıza bizi itti. Bu da beni zorladığı için bundan memnunum' sözlerini sarf etti.

23 Mart 2024 Cumartesi 01:11 - Güncelleme:
Atilla Szalai: Türkiye bizi fazlasıyla zorladı
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Macaristan'da Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Attila Szalai, A Milli Takımı 1-0 mağlup ettikleri maçına ardından konuştu.

Ropörtajı ilk olarak Türkçe veren Attila Szalai, "Teşekkür ederim. Biraz yorgunum çünkü çok çalıştık. Zor bir takıma karşı iyi oynadık. Türkiye çok iyi bir takım." dedi.

Türkiye'nin seviyesini değerlendiren Szalai, "Herkes biliyor çok kaliteli oyunculara sahipler. Çok iyi oyunculara sahip olduklarının farkındalar." ifadelerini kullandı.

Szalai ayrıca, "Bugün Türkiye bizi fazlasıyla zorladı. Ceza sahamıza bizi itti. Bu da beni zorladığı için bundan memnunum" açıklamasında bulundu.

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