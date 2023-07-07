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Spor

Atilla Szalai'ye Almanya'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Atilla Szalai'ye Almanya'nın köklü kulübü Union Berlin talip oldu. Alman ekibinin 25 yaşındaki yetenekli stopere 10 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi.

7 Temmuz 2023 Cuma 21:51 - Güncelleme:
Atilla Szalai'ye Almanya'dan sürpriz talip
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Alman ekibi Union Berlin, Attila Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. İşte ayrıntılar... Fenerbahçe'nin önemli isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor.

ALMANYA'DAN TEKLİF

Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen sarı-lacivertli takımda, Ferdi Kadıoğlu'nun adı da Inter ile anılmıştı. Fenerbahçe'de son olarak Attila Szalai için bir transfer teklifi geldi.

TEKLİF 10M€'NUN ÜSTÜNDE

A Spor'un haberine göre, Union Berlin, 25 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Alman ekibi, Szalai için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro'nun üstünde bir teklif sundu.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe, Szalai için gelen bu teklifi ciddi şekilde değerlendiriyor. Macar oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.

RUSYA KAFİLESİNDE YER ALMAYABİLİR

Fenerbahçe, başarılı futbolcu için pazarlıklara devam ediyor. Fenerbahçe'nin, Union Berlin'le anlaşması durumunda, Szalai'nin cumartesi günü Rusya'ya gidecek kafilede yer almama ihtimali bulunuyor.

NETLİK KAZANMASI BEKLENİYOR

Attila Szalai'nin transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 3 GOL ATTI

Attila Szalai, geçen sezon Fenerbahçe'de 52 maçta sahaya çıkmış ve takımda en çok süre alan futbolcu olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşamıştı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin 2021 yılında kadrosuna kattığı Szalai'nin, sarı-lacivertli takımla sözleşmesi 2025 yılına kadar sona eriyor.

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