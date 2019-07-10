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Atınç yuvaya döndü

BEŞİKTAŞ, Atınç Nukan’ı bu kez bonservisiyle alıyor.

  • Star Spor
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Siyah-Beyazlı kulüp alt yapısından yetişen 25 yaşındaki stoperi Temmuz 2015’te Leipzig’e sattıktan sonra iki sezon kiralamıştı. Alman kulübünün 1 sezon daha sözleşmesi bulunan milli oyuncuyu serbest bırakmasının ardından Kartal oyuncu ile yaptığı görüşmede anlaşmaya vardı. İstanbul’a getirilen Atınç ile son bir görüşme yapılacak ve sağlık kontrolünün ardından da sözleşme imzalanacak. Atınç yeniden yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu ve artık kalıcı olacağını söyledi.

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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