Atlanta Hawks'tan Memphis Grizzlies'a 32 sayı fark

Amerikan Basketbol Ligi'de (NBA) sezona kötü bir başlangıç yapan Doğu Konferansı ekibi Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies deplasmanından 132-100 galip ayrıldı ve galibiyet serisini sürdürdü.
Hawks'ta Trae Young 31 sayı, 10 asist, Clint Capela da 23 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza attı. John Collins ise 21 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.
NBA'e 12 karşılaşmayla devam edildi. Toplu sonuçlar şöyle:
Orlando Magic-Chicago Bulls: 88-123
New York Knicks-Phoenix Suns: 97-118
Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 133-115
Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 100-132
Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 99-101
Indiana Pacers-Toronto Raptors: 114-97
San Antonio Spurs-Boston Celtics: 96-88
Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 109-120
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 97-98
Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 118-103
Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 107-96
Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 137-141 (uzatmada)