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Spor

Atlanta Hawks'tan Memphis Grizzlies'a 32 sayı fark

NBA'de Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies'i deplasmanda 132-100 mağlup etti.

27 Kasım 2021 Cumartesi 11:31 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 11:31
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Amerikan Basketbol Ligi'de (NBA) sezona kötü bir başlangıç yapan Doğu Konferansı ekibi Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies deplasmanından 132-100 galip ayrıldı ve galibiyet serisini sürdürdü.

Hawks'ta Trae Young 31 sayı, 10 asist, Clint Capela da 23 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza attı. John Collins ise 21 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.

SONUÇLAR

NBA'e 12 karşılaşmayla devam edildi. Toplu sonuçlar şöyle:

Orlando Magic-Chicago Bulls: 88-123

New York Knicks-Phoenix Suns: 97-118

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 133-115

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 100-132

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 99-101

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 114-97

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 96-88

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 109-120

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 97-98

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 118-103

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 107-96

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 137-141 (uzatmada)

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