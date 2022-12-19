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Spor

Atlas Okyanusu üzerinde, 30 bin fitte Dünya Kupası şampiyonluğu coşkusu

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul-Buenos Aires seferinde yolcular, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanan final maçını 30 bin fitte canlı izledi. Arjantin'in, rakibi Fransa'yı yenerek dünya şampiyonu olması uçakta coşkuyla kutlandı.

DHA19 Aralık 2022 Pazartesi 13:51 - Güncelleme:
Atlas Okyanusu üzerinde, 30 bin fitte Dünya Kupası şampiyonluğu coşkusu
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Arjantin ile Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın oynandığı sıralarda TK15 sefer koduyla havada olan İstanbul-Buenos Aires seferinde, Türk Hava Yolları uçak içi eğlence sistemleri ayrıcalığıyla final maçı heyecanı yaşandı.

Normal süresi 2-2 biten uzatmalara giden maçta beraberlik yine bozulmadı ve dünya şampiyonu seri penaltı atışlarıyla belli oldu.

Penaltı atışları sırasında Atlas Okyanusu üzerinde bulunan THY uçağında bulunan Arjantinli yolcular, dünya şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

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