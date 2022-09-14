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Spor

Atletico Madrid, Almanya'dan eli boş döndü

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci haftasında deplasmanda Bayer Leverkusen'e 2-0 mağlup oldu.

14 Eylül 2022 Çarşamba 00:48 - Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Bayer Leverkusen ile Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayer Leverkusen 2-0'lık skorla kazandı.

Bayer Leverkusen, 84. dakikada Robert Andrich ve 87. dakikada Moussa Diaby'nin golüyle kazandı. Her iki golün de asistini Jeremie Frimpong kaydetti.

Alman ekibi, bu galibiyetle birlikte gruptaki puanını 3'e yükseltti. Atletico Madrid ise 3 puanda kaldı.

Leverkusen, gelecek hafta Porto deplasmanına gidecek. Atletico Madrid ise Club Brugge'ün konuğu olacak.

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