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Spor

Atletico Madrid, Barcelona'yı affetmedi

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid, sahasında Barcelona'yı 2-0 mağlup ederek puanını 17'ye çıkardı.

AA3 Ekim 2021 Pazar 00:22 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 00:22
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında oynanan maçta Atletico Madrid, sahasında Barcelona'yı 2-0 mağlup etti.

Yeni tip koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmada başkent ekibi, 23. dakikada Thomas Lemar ve 44. dakikada Luis Suarez'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Eski takımına karşı iki farklı üstünlüğü getiren Uruguaylı yıldız futbolcu, kariyerinde karşılaştığı 31 LaLiga takımının tamamına gol atma başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında skoru korumasını bilen Atletico Madrid, sahadan üç puanla ayrıldı.

Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 17'ye çıkarırken, Barcelona 12 puanda kaldı.

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