Atletico Madrid, Bilbao engelini üç golle aştı

La Liga 33. hafta maçında Atletico Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 3-1 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Rodrigo De Paul, 52. dakikada Angel Correa ve 80. dakikada Unai Simon kendi ağlarına yolladı. Bilbao'nun tek golü 45. dakikada Nicholas Williams'tan geldi.

IRKÇI TEPKİLER GELDİ

Karşılaşmanın hakemi, Bilbao'nun yıldız ismi Nico Williams'a yönelik ırkçı tepkiler nedeniyle maçı 36. dakikada durdurdu.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 64 yaptı. Bilbao ise 58 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Atletico Madrid, Mallorca deplasmanına gidecek. Ahtletic Bilbao, Getafe ile deplasmanda karşılaşacak.