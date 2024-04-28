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Spor

Atletico Madrid, Bilbao engelini üç golle aştı

Atletico Madrid, La Liga'nın 33. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk etti. Başkent ekibi rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 64'e yükseltti.

28 Nisan 2024 Pazar 00:47 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Bilbao engelini üç golle aştı
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La Liga 33. hafta maçında Atletico Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 3-1 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Rodrigo De Paul, 52. dakikada Angel Correa ve 80. dakikada Unai Simon kendi ağlarına yolladı. Bilbao'nun tek golü 45. dakikada Nicholas Williams'tan geldi.

IRKÇI TEPKİLER GELDİ

Karşılaşmanın hakemi, Bilbao'nun yıldız ismi Nico Williams'a yönelik ırkçı tepkiler nedeniyle maçı 36. dakikada durdurdu.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 64 yaptı. Bilbao ise 58 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Atletico Madrid, Mallorca deplasmanına gidecek. Ahtletic Bilbao, Getafe ile deplasmanda karşılaşacak.

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