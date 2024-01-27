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Spor

Atletico Madrid, Çağlar'ın yerine o ismi transfer ediyor!

La Liga ekibi Atletico Madrid, takımdan ayrılan Çağlar Söyüncü'nün yerine Atalanta'da forma giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu Jose Palomino ile ilgileniyor.

27 Ocak 2024 Cumartesi 20:22 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Çağlar'ın yerine o ismi transfer ediyor!
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La Liga ekibi Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe'ye yollamasının ardından milli oyuncunun yerini doldurmak için arayışlara başladı.

Marca'da yer alan habere göre; Atletico Madrid, Atalanta'da forma giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu Jose Palomino ile ilgileniyor.

Haberde, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Palomino için Atletico Madrid'in resmi temasa geçmeye hazırlandığı belirtildi.

OYUNCU AYRILMAK İSTİYOR

Ayrıca sezonun büyük bölümünde sakat olan ancak sakatlığı sona ermesine rağmen Atalanta'da forma şansı bulamayan Palomino'nun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Arjantinli savunma oyuncusu bu sezon Atalanta formasını sadece 5 kez giyerken gol ya da asist katkısında bulunamadı.

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