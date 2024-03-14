Atletico Madrid çeyrek finale penaltılarda uzandı!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter karşı karşıya geldi.

Civitas Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-1 kazandı ancak ilk maçı Inter 1-0 kazandığı için maç uzatmalara gitti ve daha sonra da penaltılara gitti. Penaltılarda rakibini 3-2 mağlup eden Atletico Madrid, turu geçen taraf oldu.

Atletico Madrid'de gollerini 35. dakikada Antoine Griezmann ve 87. dakikada Memphis Depay kaydederken, Inter'in tek golü 33. dakikada Federico Dimarco'dan geldi.

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 120 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid çeyrek finale yükselirken, Inter kupaya son 16 turunda veda etmiş oldu.

Atletico Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi 15 Mart Cuma günü yapılacak kura ile belli olacak.