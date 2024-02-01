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Spor

Atletico Madrid, Crespo'lu Vallecano'yu son dakikada devirdi!

Atletico Madrid, La Liga 20. haftasında konuk ettiği Rayo Vallecano'yu Depay'ın 90. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Deplasman ekibinde Fenerbahçe'den transfer edilen Miguel Crespo 64. dakikada oyuna dahil oldu.

1 Şubat 2024 Perşembe 01:18 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Crespo'lu Vallecano'yu son dakikada devirdi!
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La Liga 20. hafta maçında Atletico Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 2-1 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Reinildo Mandava ile 90. dakikada Memphis Depay kaydetti. Rayo Vallecano'nun tek golü 42. dakikada Alvaro Garcia'dan geldi.

Fenerbahçe'den Rayo Vallecano'ya kiralık giden Miguel Crespo, karşılaşmaya 64. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü kez kazanan Atletico Madrid puanını 47 yaptı. Rayo Vallecano ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Atletico Madrid, Real Madrid deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano ise Sevilla'yı ağırlayacak.

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