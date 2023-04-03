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Spor

Atletico Madrid evinde tek golle kazandı

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 27. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Real Betis'i 1-0 mağlup etti.

3 Nisan 2023 Pazartesi 00:27 - Güncelleme:
Atletico Madrid evinde tek golle kazandı
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La Liga'nın 27. haftasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Manuel Pellegrini'nin yönetimindeki Real Betis karşı karşıya geldi.

Civitas Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golü 86. dakikada Angel Correa'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 54'e yükseltirken, Real Betis 45 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olurken, Real Betis evinde Cadiz'i ağırlayacak.

Bu sezon La Liga'da şu ana kadar 27 maça çıkan Atletico Madrid, bu karşılaşmalardan 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 54 puanla 3. sırada yer aldı.

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