Portekiz'in Benfica takımı, Joao Felix'in sözleşme fesih bedelini 126 milyon olarak açıklarken; Atletico Madrid, transfer için resmi teklifi yaptı. Benfica, Portekiz Borsası'na gönderdiği yazıda, İspanyol ekibinin belirlenen rakamı teklif ettiğini duyurdu.

Antoine Griezmann'ın sözleşme fesih bedelinden 120 milyon Euro'yu kasasına koyacak olan Atletico Madrid, 19 yaşındaki Felix'i renklerine resmen kattığı takdirde kulüp tarihin en pahalı tranfserini gerçekleştirecek. Geçen sezon Monaco'dan kanat oyuncusu Thomas Lemar'ı 72 milyon Euro'ya kadrosuna katan ve kulüp rekoru kıran Madrid ekibi, bir yıl sonra yeni rekoruna imza atacak.

Felix ayrıca Barcelona'dan 2017'de PSG'ye 222 milyon Euro'da giden ve rekoru elinde bulunduran Neymar'la birlikte, Kylian Mbappe (180 milyon Euro), Philippe Coutinho (142 milyon Pound) ve Ousmane Dembele (105 milyon Euro) ardından futbol tarihinin en pahalı 5. ismi olacak.

Benfica formasıyla geçen sezon 15'i lig olmak üzere 19 gol atan Felix, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında üç gol bulurken; turnuva tarihinin hat-trick yapan en genç oyuncusu unvanını ele geçirmişti. Sezonun sonlarına doğru performansındaki artışın ardından Portekiz Milli Takımı'na da seçilen Felix, İsviçre'yi yendikleri UEFA Uluslar Kupası yarı final maçında forvette Cristiano Ronaldo'ya partnerlik yaşmıştı.