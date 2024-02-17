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Spor

Atletico Madrid, Las Palmas'a gol oldu yağdı!

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Atletico Madrid ile Las Palmas karşı karşıya geldi. Ev sahibi Atletico Madrid maçtan 5-0 galip ayrıldı.

17 Şubat 2024 Cumartesi 18:41 - Güncelleme:
Atletico Madrid, Las Palmas'a gol oldu yağdı!
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La Liga 25. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Las Palmas ile karşılaştı. Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 15 ve 20. dakikalarda Marcos Llorente, 47 ve 62. dakikalarda Angel Correa, 87. dakikada ise Memphis Depay kaydetti.

Kariyerinde çıktığı 331 maçta hiç santrfor oynamayan Marcos Llorente, santrfor olarak çıktığı ilk maç olan Las Palmas karşılaşmasında 5 dakikada 2 gol attı.

Simeone'nin öğrencileri bu sonuçla ligde 2 maç sonra 3 puana uzandı. Las Palmas ise son 5 maçta 2 kez mağlup oldu.

Atletico Madrid bu galibiyetle birlikte puanını 51'e çıkardı. Las Palmas ise 35 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico, Almeria ile oynayacak. Las Palmas ise Osasuna'yı konuk edecek.

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